Москва, 2 ноября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Совет Федерации поддержал представленную для консультаций президентом России кандидатуру Арсана Адаева на должность прокурора Чеченской Республики, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

«Письмо о результатах проведения консультации будет направлено президенту РФ», — сказала спикер Совфеда.

Согласно Конституции, президент России назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.

Накануне профильные комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Адаева на должность прокурора Чечни.

В марте 2021 года приказом Генпрокурора Адаев был назначен прокурором Грозненского района Чечни.