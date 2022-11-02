Благовещенск, , 11:09 — REGNUM Четыре участка с высокими рисками возникновения аварий появились на федеральных трассах Амурской области из-за снежных заносов и гололёда. Для водителей, попавших в сложную ситуацию, в регионе работают пункты обогрева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего на федеральных дорогах Приамурья есть 41 помещение, в которых люди могут согреться, в том числе 11 — на базе автозаправочных станций и 30 кафе. Службы готовы развернуть ещё 32 мобильных пункта обогрева.

«На основании многолетних наблюдений и анализа рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и крупных дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах выделено 4 опасных участка», — отметили в МЧС.

В регионе минусовые температуры и снегопад, это может стать причиной роста числа аварий на дорогах и появлению заторов. Опасными названы участки в Шимановском, Архаринском, Октябрьском районах, Тындинском и Ромненском городских округах.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за снегопада отменены рейсы автобусов между городами Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск. Временно не будут ходить автобусы из Благовещенска в Свободный, Циолковский и Шимановск — там на трассе гололёд.