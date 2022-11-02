Кунашак, Челябинская область, , 11:00 — REGNUM В Кунашакском районе Челябинской области возбуждено уголовное дело из-за опрокидывания автобуса, перевозившего рабочих. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Дело завели сотрудники полиции по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью. Проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла ранним утром 31 октября. Из 22-х пассажиров 13 получили травмы, в том числе здоровью одного человека был причинён тяжкий вред.

Установлено, что автобус опрокинулся в кювет, наехав на металлическое ограждение. Водитель не справился с управлением.