Кемерово, , 11:00 — REGNUM Мемориал Воину-освободителю станет местом силы и сохранения исторической памяти для многих поколений кузбассовцев. Об этом сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв во время экскурсии для студентов.

Мемориал Воину-освободителю в Кемерове Правительство Кемеровской области

«Мало кто верил, что мы в Кузбассе сможем сделать такой грандиозный объект. Это не просто точная копия памятника в берлинском Трептов-парке. Мы реализовали более масштабный проект, в котором выражено уважение к подвигам всех сибиряков, участвовавших в Великой Отечественной войне. — подчеркнул глава региона. — Это делается прежде всего для молодежи. Теперь это место силы и сохранения исторической памяти для многих поколений кузбассовцев, чтобы они приходили сюда, восхищались работой скульптора, архитекторов, строителей, и при этом вспоминали подвиги своих предков, героев-земляков».

Отметим, что мемориал Воину-освободителю не имеет аналогов в России. Комплекс посвящён боевой доблести сибиряков, проявивших героизм в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны. Высота скульптуры с курганом — 37 метров. На изготовление памятника ушло около 30 тонн металла, в том числе 26 тонн бронзы.

Торжественное открытие мемориала состоится 3 ноября и, как сообщало ИА REGNUM, на него приедут представители 14 регионов страны.

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