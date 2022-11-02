Москва, , 10:58 — REGNUM Совфед вслед за Госдумой принял обращение к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о биологическом оружии (КБТО), передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Обращаемся к парламентариям стран мира с призывом привлечь самое пристальное внимание национальных законодательных органов, международных парламентских органов и организаций к необходимости совместных усилий мирового сообщества для безотлагательного принятия мер по укреплению режима КБТО», — говорится документе.

Также российские парламентарии считают критически важным возобновить переговоры по разработке и принятию юридически обязывающего протокола к КБТО, который будет предусматривать эффективный механизм проверки ее выполнения.

Предлагаются также конкретные меры по расширению конвенции.

При этом отмечается, что США с 2001 года блокируют такую работу.

Госдума приняла обращение 27 октября.

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