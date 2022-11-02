Бахмут, ДНР, 2 ноября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. ЧВК«Вагнер» ведёт бои на окраинах Артемовска (Бахмута) и Соледара в ДНР, сообщил 2 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога на Артемовск (Бахмут), Донбасс, Россия

«Задача — прорвать линии обороны. Грамотно работает артиллерия, отрезая врага от обеспечения», — отметил военкор.

Ранее в МВД Луганской республики сообщили, что боевики ВСУ, которые занимают позиции возле Артемовска и Соледара, несут большие потери, а российские подразделения методично выбивают противника.