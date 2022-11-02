Ульяновск, , 10:58 — REGNUM В Ульяновске 2 ноября проходят учения гражданской обороны, где отрабатываются действия при военном конфликте и эвакуации граждан. Об этом сообщается на сайте администрации областного центра.

Ульяновск Иван Шилов © ИА REGNUM

Учения стартовали на МУП «Ульяновскводоканал», где развернут защитное сооружение, проведут тренировку сил и средств коммунальных и экстренных служб.

«В Ульяновске проходят командно-штабные учения. Силы и средства гражданской обороны в теории и на практике отрабатывают свои действия при чрезвычайной ситуации на химически опасном объекте», — написал в телеграм-канале глава города Дмитрий Вавилин .

В мэрии отмечают, что в течение дня предстоит актуализировать планы гражданской обороны, «на практике отработать действия системы в условиях военного конфликта, эвакуацию при нанесении ударов современными средствами поражения».

«Вводной командно-штабного учения станет удар беспилотного летательного аппарата по ёмкостям с хлором, в результате которого произойдёт «утечка» химически опасного вещества, будут «погибшие и пострадавшие», — отмечается в сообщении.

Действия по формированию и работы сборно-эвакуационного пункта оценит группа контроля.

Отметим, что в Ульяновской области правоохранители периодически проводят командно-штабные учения. Как сообщало ИА REGNUM , в конце октября 2022 года они состоялись в СНТ, силовики предотвратили установку самодельного взрывного устройства. Ранее учения прошли на мосту.

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