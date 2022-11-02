Ульяновск, 2 ноября 2022, 10:58 — REGNUM В Ульяновске 2 ноября проходят учения гражданской обороны, где отрабатываются действия при военном конфликте и эвакуации граждан. Об этом сообщается на сайте администрации областного центра.
Учения стартовали на МУП «Ульяновскводоканал», где развернут защитное сооружение, проведут тренировку сил и средств коммунальных и экстренных служб.
В мэрии отмечают, что в течение дня предстоит актуализировать планы гражданской обороны, «на практике отработать действия системы в условиях военного конфликта, эвакуацию при нанесении ударов современными средствами поражения».
«Вводной командно-штабного учения станет удар беспилотного летательного аппарата по ёмкостям с хлором, в результате которого произойдёт «утечка» химически опасного вещества, будут «погибшие и пострадавшие», — отмечается в сообщении.
Действия по формированию и работы сборно-эвакуационного пункта оценит группа контроля.
Отметим, что в Ульяновской области правоохранители периодически проводят командно-штабные учения. Как сообщало ИА REGNUM , в конце октября 2022 года они состоялись в СНТ, силовики предотвратили установку самодельного взрывного устройства. Ранее учения прошли на мосту.
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