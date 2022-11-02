Москва, 2 ноября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Нидерландский холдинг VEON, который владеет мобильным оператором «Вымпелком», начал процесс продажи своего бизнеса в России, сообщается 2 ноября в пресс-релизе холдинга.

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Iguides.ru «Билайн»

VEON начал поиск покупателей «ВымпелКома» — владельца бренда «Билайн» и выбирает оптимальный вариант «для всех заинтересованных сторон».

В VEON заявили, что в I квартале 2022 года VEON ее бизнес в России обесценился на $449 млн. В конце февраля компания отказалась от прогнозов на этот год.

Как сообщало ИА REGNUM, рекомендация отказаться от безлимитных тарифов поступила российским операторам мобильной связи от Минцифры.

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