* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 2 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Лидер афганской партии «Национальный фронт» Саид Хамид Гилани на встрече с заместителем премьер-министра по политическим вопросам правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане Абдулой Кабиром охарактеризовал последнее как «исламскую систему и правительство афганцев». Его слова 2 ноября приводит портал afintl.com.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Как отметил Гилани, для установления правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране было принесено много жертв и потому он готов к любому сотрудничеству с ним.

Также указывается, что Кабир, в свою очередь, попросил Гилани призвать граждан Афганистана поддержать режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отметим, во время правления предыдущего афганского правительства Гилани заявил, что лидеры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся в Афганистане и не бежали в какую-нибудь страну, что было встречено резкой критикой со стороны тогдашних афганских чиновников и политических деятелей.