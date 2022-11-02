Копенгаген, 2 ноября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Выборы в парламент Дании приняли неожиданный оборот, когда были подсчитаны последние голоса. Красный блок во главе с Социал-демократами получил 87 мандатов и, таким образом, похоже, получит свое собственное большинство при условии, что два мандата от Гренландии также перейдут к левым силам на этих выборах. Об этом 2 ноября сообщил новостной портал Omni.

(сс) News Øresund — Johan Wessman Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в своей победной речи заявила, что она попытается создать широкую правительственную коалицию.

«Дании это необходимо … Хаос — это последнее, что нам нужно», — сказала политик в ночь на 2 ноября.

Чтобы получить собственное большинство в фолькетинге, необходимо набрать 90 мандатов. Уже сейчас ясно, что один из двух мандатов от Фарерских островов достается левым силам. Правящие социал-демократы в красном блоке набирают 27,6 процента голосов, что является небольшим увеличением по сравнению с выборами 2019 года и увеличением на два мандата.