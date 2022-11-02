Армавир, Краснодарский край, , 10:54 — REGNUM При взрыве ёмкости с остатками битума в Северной промзоне Армавира пострадали люди. Об этом 2 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Цистерна с битумом Алексей Колчин © ИА REGNUM

Информация об инциденте в экстренные службы поступила в 8:32 мск. К месту оперативно выехали подразделения Армавирского пожарно-спасательного гарнизона.

Установлено, что в Северной промзоне произошёл хлопок с последующим возгоранием остатков битума в ёмкости на площади два кв. метра. На такой же площади был потушен пожар.

«Имеется информация о пострадавших», — уточнили в ведомстве.