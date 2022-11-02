Москва, 2 ноября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Утвержден список проектов-победителей четвертого специального конкурса 2022 года на предоставление грантов президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Основной тематикой конкурса была культурная интеграция ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья в единое культурно-историческое пространство.

Tasos_Lekkas Искусство

Лидер по количеству проектов-победителей — Москва — 50 проектов. Из них локально в городе будет реализовано 2 проекта на сумму45 421 290 руб.: 48 проектов на сумму657 050 453 руб. поданы от столицы, но будут проводиться в регионах, в том числе на новых территориях, или иметь всероссийский масштаб. От Белгородской области будет поддержано восемь проектов, по пять – в Московской области и Санкт-Петербурге, по четыре – в Республике Крым и Чеченской Республике, по три – в Красноярском крае, Республике Башкортостан и Курской области.

Общая утвержденная сумма грантовой поддержки — 953 999 906 рублей. В реализацию проектов авторы и их партнеры готовы внести и привлечь444 278 262 рубля дополнительных средств. Средний размер гранта при этом составил почти 6,7 млн рублей.

Подать заявки авторы творческих проектов могли по шести тематическим направлениям. Наиболее популярным среди заявителей оказалось «Мы вместе» (поддержано 46 заявок). В соответствии с положением по этому направлению подавались проекты, представляющие историческое единство Донбасса с Россией, преемственность истории, развитие побратимских связей Донбасса и освобождаемых территорий с регионами и городами России, гармоничность сосуществования людей разных национальностей и культур, просветительские, образовательные, волонтерские и партнерские проекты, в том числе в сфере медиа и культуры. Вторым по популярности оказалось направление «Культурный код» — 41 проект. В направлении «Герои Донбасса — Герои России» утверждены запросы 19 проектов-победителей, «Новые возможности» — 18 проектов, «Своих не бросаем» — 10, «Гордимся» — 9.

Больше всего проектов-победителей были представлены от НКО — 90 (62,94%). Победил 21 проект коммерческих организаций (14,69%), 17 — муниципальных учреждений (11,89%). От индивидуальных предпринимателей победили 15 проектов (10,49% от общего числа победителей).

Из 143 победителей четвертого спецконкурса по итогам 7 завершившихся отборов в третий раз гранты Президентского фонда культурных инициатив получат 10 творческих команд, во второй раз — 38, в первый раз — 95 заявителей (из них 48 заявителей участвовали в отборах ранее, 47 команд участвовали впервые).

Напомним, что заявочная кампания четвертого специального конкурса 2022 года проходила с 19 августа до 13 сентября. За это время в информационной системе сайта фондкультурныхинициатив. рф заявки начали заполнять 5688 команд, в Фонд направлены на рассмотрение 3392 заявки из 84 регионов России. Общая сумма смет запрашиваемых грантов составила свыше 30,3 млрд рублей.

С описанием проектов-победителей можно ознакомиться на официальном сайте фонда — фондкультурныхинициатив. рф.

Отметим, что до 17 ноября проходит прием заявок на первый конкурс на предоставление президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2023 году. К списку направлений добавлено «Мы вместе». Еще восемь — «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Многонациональный народ», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи» — являются традиционными. В новом направлении «Мы вместе» должны быть представлены проекты, направленные на интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство. На конкурс принимаются инициативы по развитию межкультурных связей, проекты о подвиге и героизме, самопожертвовании и отваге.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученному 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет деятельность на основании Указа президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».