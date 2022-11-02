Иркутск, 2 ноября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Арбитраж Иркутской области до 1 декабря 2022 года оставил без движения банкротный иск, адресованный застройщику четырёх жилых объектов, — ООО «Домострой Профи». Претензии появились у публично-правовой компании «Фонд развития территории», передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Иск поступил в суд 25 октября 2022 года, а 31 октября судья Толокольникова оставила его без движения из-за недочётов. В качестве арбитражного управляющего предложен участник ассоциации арбитражных управляющих СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих».

В единой системе жилищного строительства за ООО числятся один достроенный дом и три дома в стадии строительства. Последние возводят в пер. Советский в Иркутске, срок сдачи — третий квартал 2023 года.

Напомним, до октября 2023 года по инициативе ППК «Фонд развития территории» под конкурсным производством (последний этап банкротства) пробудет барнаульская строительная компания — ООО «Строительная компания Сити-строй». Она выступала застройщиком многоквартирника в Шерегеше (Кузбасс).