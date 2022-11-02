Воронеж, 2 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Вербовщик запрещённой террористической организации, занимавшийся пропагандой в Воронеже, осуждён на восемь лет лишения свободы. Приговор вынесен вторым Западным окружным военным судом, сообщили 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

27-летний гражданин одного из государств Туркестана осуждён признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности» УК России.

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Воронежской области в апреле 2022 года. Как установлено, осуждённый, временно проживавший в Воронеже, активно пропагандировал деятельность запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он вёл пропагандировал идеи террористической организации в частности, среди студентов воронежских вузов с целью их вербовки в ряды террористов и участии в деятельности организации в Сирии.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, с отбытием в тюрьме двух лет, а остальной части срока — в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.