Луганск, 2 ноября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Донбассе несколько городов разрушены почти полностью в результате применения вооружений, предоставленных Киеву западными странами, сообщили 2 ноября в МИД ЛНР.

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

«В результате применения вооружений, предоставленных [Киеву] Западом, несколько городов Донбасса разрушены почти полностью», — говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.

Отмечается, что в ЛНР в результате обстрелов ВСУ были повреждены 25 жилых домов, детский сад в Старобельске, частично разрушены здания железнодорожного вокзала в Белокуракино, здание гостиницы в Алчевске, мастерские Первомайского колледжа, отделение почтовой связи в Золотом-2, здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции и ряд других объектов.

Кроме того, из-за обстрелов ВСУ есть погибшие и раненые среди мирного населения.