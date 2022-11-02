Москва, , 10:52 — REGNUM Для обеспечения справедливого перечня мер поддержки участников специальной военной операции стоит рассмотреть возможность компенсаций регионам из федерального бюджета средств, направленных на меры поддержки военнослужащих и их семей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

По его словам, дополнительные меры поддержки, которые принимаются региональными властями важно поощрять и стимулировать.

«Для того, чтобы обеспечить справедливый и равный перечень мер поддержки для всех участников СВО совместно с Андреем Анатольевичем Турчаком мы подготовили дополнительные предложения. В том числе, предлагаем рассмотреть возможность компенсаций регионам из федерального бюджета средств, направленных на меры поддержки военнослужащих и их семей», — сказал парламентарий.

По словам Журавлева, такими мерами также могут быть, в том числе, единовременные выплаты, бесплатное питание, дополнительные занятия для детей военнослужащих, предоставление бесплатных лекарств, путевок, бесплатный проезд и ряд других мер поддержки.

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