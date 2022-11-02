Мадрид, , 10:50 — REGNUM Государственный секретарь по вопросам миграции Испании Исабель Кастро заверила, что Испания готова принять новую волну беженцев с территории б. УССР в связи с наступлением зимы, которая ожидается очень суровой из-за отсутствия электричества и отопления для этого государства. Об этом она заявила в интервью агентству EFE.

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По её словам, поток беженцев может увеличиться, поскольку ситуация на территории б. УССР «неопределенная».

Кастро подчеркнула, что никто в Испании не ожидал, что ситуация вокруг территории б. УССР затянется так надолго.

«Мы готовы к тому, что это [новый поток беженцев] может произойти, хотя, конечно, мы бы хотели, чтобы [спецоперация России по защите ДНР и ЛНР] закончилась», — сказала.

Она отметила, что на данный момент четыре центра приема беженцев в Посуэло-де-Аларкон (Мадрид), Малаге, Аликанте и Барселоне останутся открытыми.