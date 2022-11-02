Вашингтон, 2 ноября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба лиги.

Fhr.ru Никита Кучеров

Кучеров забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче с «Оттавой» (4:3). Он набирает очки в восьмом матче подряд, всего на его счету активе четыре гола и 11 результативных передач в текущем сезоне.

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Третьей звездой стал российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Он оформил дубль в матче с «Монреалем» (4:1). Теперь в его активе восемь шайб и пять голевых передач в сезоне.

Первой звездой признан форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи в игре с «Нэшвиллом» (7:4).

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