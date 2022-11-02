Москва, , 10:49 — REGNUM Для развития реального сектора экономики ключевая ставка Банка России должна стремиться к нулю. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Рубль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«За вычетом маржи банков ключевая ставка и вовсе должна стремиться к нулю: деньги для развития реального сектора в текущих условиях должны быть бесплатными», — считает Миронов.

Ставка ЦБ заведомо превышает возможности населения и бизнеса, полагает парламентарий.

«К примеру, рентабельность обрабатывающей промышленности в России составляет около 5%, это значит, что ставка доступного кредита для предприятий не должна превышать 2%», — указал депутат.

Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне в 7,5%. До этого ставка снижалась с середины марта, после повышения до 20%.

Вместе с тем 16 сентября 2022 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось.

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