Южно-Сахалинск, , 10:49 — REGNUM Исследования выявили в сыворотке крови и трупах птиц с птицефабрики «Островной» на Сахалине вирус гриппа птиц типа «А», сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморью и Сахалину.

Птичий грипп admoblkaluga.ru

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Для окончательного подтверждения диагноза пробы будут направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Специалисты Россельхознадзора проводят мероприятия для борьбы с вирусом птичьего гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, в личном подсобном хозяйстве Вольского района Саратовской области выявлен вирус гриппа птиц.