Кишинёв, , 10:49 — REGNUM В структурах министерства внутренних дел Молдавии начались массовые увольнения. Об этом 1 ноября сообщила на канале Rlive TV глава МВД республики Анна Ревенко.

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По её мнению, ситуация связана с тем, что силовикам мало платят, а работать приходится круглосуточно.

«Это неукомплектованность кадрами, измождение, непривлекательный социальный пакет, зарплата, которая не делает работу привлекательной, поэтому многие предпочитают уйти, поскольку им нужно платить кредиты, содержать семьи», — сказало Ревенко.

Она добавила, что в МВД также практикуется уход в долгосрочный отпуск, чтобы найти новую работу, в том числе за границей. Ведомство ведёт переговоры с минфином, пытаясь найти дополнительные средства на повышение заплаты сотрудникам.

Напомним, в Кишинёве с 18 сентября ежедневно проходят массовые акции протеста, для сопровождения которых обычно привлекают большие силы полиции. По воскресеньям силовики стали практиковать выставление заслонов перед колоннами протестующих, направляющихся на согласованный митинг. 30 октября это привело к стычкам с недовольными активистами.

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