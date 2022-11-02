Владикавказ, , 10:47 — REGNUM В Северной Осетии под суд пойдет 55-летний местный житель. Его обвиняют в незаконном изготовлении и продаже огнестрельного оружия и боеприпасов. Установлено десять эпизодов противоправных действий, при обыске у подозреваемого обныружены и изъяты пистолеты, автомат и ружья, более 1700 патронов различного калибра, а также три гранаты и полкилограмма пороха, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

Как установили правоохранители, обвиняемый входил в состав организованной преступной группы. В ходе оперативных мероприятий у оружейника сотрудниками правопорядка было приобретено несколько пистолетов. Задержан он был с поличным в момент передачи денежных средств.

В настоящее время уголовное дело о незаконном производстве и продаже оружия и боеприпасов завершено. Приговор оружейнику вынесет суд. Сам он находится под домашним арестом.