Париж, 2 ноября 2022, 10:47 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна провела телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И, сообщает Le Parisien.
«Мы должны действовать сообща, чтобы положить конец российской эскалации [на территории бывш. УССР] и добиться, чтобы Северная Корея соблюдала свои обязательства», — написала глава МИД Франции в своём аккаунте в Twitter.
В сообщении китайской стороны указывается, что «стороны обменялись мнениями по ситуации на территории бывш. УССР, ситуации на Корейском полуострове и другим вопросам, представляющим взаимный интерес».
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что двусторонние обмены Франции и Китая будут усиливаться.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции и глава киевского режима договорились об организации международной конференции в поддержку гражданской устойчивости зимой, которая пройдет в Париже 13 декабря 2022 года.
Читайте также: Макрон и Зеленский договорились об организации конференции в Париже