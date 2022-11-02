Париж, 2 ноября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна провела телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И, сообщает Le Parisien.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

«Мы должны действовать сообща, чтобы положить конец российской эскалации [на территории бывш. УССР] и добиться, чтобы Северная Корея соблюдала свои обязательства», — написала глава МИД Франции в своём аккаунте в Twitter.

В сообщении китайской стороны указывается, что «стороны обменялись мнениями по ситуации на территории бывш. УССР, ситуации на Корейском полуострове и другим вопросам, представляющим взаимный интерес».

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что двусторонние обмены Франции и Китая будут усиливаться.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции и глава киевского режима договорились об организации международной конференции в поддержку гражданской устойчивости зимой, которая пройдет в Париже 13 декабря 2022 года.

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