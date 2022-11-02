Лос-Анджелес, США, , 10:46 — REGNUM Кинокомпании Jagged Edge Productions и ITN Studios назвали дату премьеры фильма ужасов «Винни Пух: Кровь и мёд» (Winnie-the-Pooh: Blood and Honey). Об этом 2 ноября сообщает портал IGN.

Фильм «Винни-Пух: Кровь и мёд» режиссёра Риса Фрейк-Уотерфилда Цитата из трейлера

В кинотеатрах США слэшэр (поджанр фильмов ужасов, в которых маньяк убивает множество людей) начнут показывать 15 февраля 2023 года. Отмечается, что премьера картины также состоится в Великобритании, Канаде и Мексике. В качестве режиссёра и сценариста проекта выступает Рис Фрейк-Уотерфилд, ранее выпустивший на экраны несколько низкобюджетных хорроров.

Напомним, авторы фильма «Винни Пух: Кровь и мёд» анонсировали проект вскоре после того, как было объявлено, что классические детские книги британского писателя Алана Милна стали общественным достоянием. Анонс вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях и сообществе экспертов и критиков. Сюжет картины расскажет о том, как злые версии Винни-Пуха и Пятачка совершают массовые убийства.

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