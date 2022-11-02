Москва, , 12:18 — REGNUM Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана флота гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» вошли в зону ответственности ТОФ южнее Шри-Ланки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ракетный крейсер «Варяг» Mil.ru

Группировка кораблей Тихоокеанского флота совершает межфлотский переход из Средиземного моря в пункт постоянной дислокации во Владивосток после завершения выполнения задач в дальней морской зоне.

Тихоокеанский флот в районе острова Шри-Ланка принял оперативное управление отрядом кораблей на переходе от Черноморского флота, чью зону ответственности они успешно преодолели. На текущий момент отряд кораблей совершает переход через Индийский океан.

Отмечается, что из родного пункта базирования в дальний поход корабли ТОФ вышли в декабре 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» Северного флота (СФ) ВМФ России 1 ноября вышел в Баренцевом море «для отработки плановых учебно-боевых задач».

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