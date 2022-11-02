Екатеринбург, 2 ноября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Свердловское ГУФСИН осталось без подрядчика строительства СИЗО в Камышлове. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В сентябре 2022 года ГУФСИН по региону заключило контракт стоимостью 154 млн рублей на строительство следственного изолятора, рассчитанного на 1 тыс. человек. Однако в октябре ведомство расторгло контракт с подрядчиком.

Расторжение контракта произошло по обоюдному соглашению сторон. Причиной стало уменьшение федерального финансирования. В ГУФСИН намерены объявить новый аукцион. При этом сумма контракта теперь будет меньше на 40 млн рублей.