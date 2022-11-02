Санкт-Петербург, 2 ноября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Ленинградской области вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО), сообщил 2 ноября губернатор региона Александр Дрозденко.

t. me/drozdenko_au_lo Александр Дрозденко с мобилизованными

По его словам, теперь детям военнослужащих в Ленинградской предоставляется: внеочередное место в детском саду, преимущество при зачисление в учреждения среднего профессионального образования, внеочередное право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, внеочередное обеспечение местом в группе продлённого дня в школах, бесплатное питание в школах, бесплатное питание в учреждениях среднего профессионального образования.

Также регион возмещает 100% оплаты стоимости путевок в оздоровительные лагеря, 75% оплаты посещения детского сада, освобождение от платы за группы продлённого дня. Учащиеся по программе среднего профессионального образования получают стипендию 5 тыс. рублей, а по программе высшего профессионального образования — 8 тыс. рублей.

Семьям мобилизованных в Ленобласти предоставляется ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальные услуг, а также льготный проезд на региональных автобусных маршрутах.

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