Брюссель, 2 ноября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Ряд граждан Афганистана во Франции и Бельгии вынужден ночевать под открытым небом. Об этом 2 ноября сообщает информационное агентство «Тасним».

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Отмечается, что ранее бельгийские власти оставили афганских беженцев на улицах, а французская полиция выдворила из лагеря афганских беженцев лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, и сейчас большое количество этих беженцев спят на улицах Парижа.

При этом уточняется, что спящие на улицах афганские беженцы — не новость для Европы и недавно отвечающая за их размещение в Бельгии организация, объявила, что оставила на улицах некоторое количество беженцев из Афганистана и Бурунди из-за нехватки персонала и жилья.

Отметим, ранее издание Foreign Policy сообщило, что Германия, действуя вопреки правозащитным лозунгам, выселяет афганских иммигрантов, чтобы освободить место для беженцев с территории б. УССР.