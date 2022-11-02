Новосибирск, 2 ноября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области продолжается выплата компенсаций дольщикам 24 долгостроев за неполученное жилье. Компенсации в рамках соглашения между правительством региона Фондом развития территорий выплачены уже более двум тысячам участникам долевого строительства. Об этом сообщил министр строительства области Алексей Колмаков.

77metrov.ru Дольщики

«Сегодня взаимодействие с ППК «Фонд» — реально действующий, эффективный механизм решения проблем обманутых дольщиков Новосибирской области. Развернуты работы на всех восьми домах, которые решено достраивать, на финишной прямой и выплата компенсаций, — уточнил он. — Всего компенсации предусмотрены для 2117 дольщиков, на сегодняшний день средства выплачены уже 2051 дольщику — это 96% от общего числа. На эти цели направлено более 4,7 млрд рублей. Остальные дольщики по разным причинам сами еще не обратились в ППК «Фонд» за получением выплаты, компенсации выплачиваются в заявительном порядке».

По официальным данным, в настоящее время в Новосибирской области решаются проблемы 32 проблемных объектов — восемь из них достраиваются, дольщикам 24 домов выплачивается компенсация.