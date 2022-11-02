Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM Продовольственная корзина в Екатеринбурге оказалась одной из самых дорогих в стране. Это следует из данных исследовательского холдинга «Ромир».

Молочная продукция на полках магазина Дарья Антонова © ИА REGNUM

Продуктовая корзина в Екатеринбурге составила 3959 рублей. Столица Урала оказалась на шестом месте среди городов России. В ходе исследования были проанализированы цены на 32 товарные группы. В том числе на овощи, фрукты, хлебные изделия, бакалею и молочные продукты.

Лидером антирейтинга стал Санкт-Петербург. Здесь продуктовая корзина обойдётся в 4082 рубля. В список городов с наиболее дорогой продуктовой корзиной вошли Химки (4067 рублей), Москва (4047 рублей), Мытищи (4010 рублей) и Уфа (3976 рублей).