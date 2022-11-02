Москва, 2 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. По рекомендации сенаторов Банк России подготовил подробные разъяснения для кредитных организаций и граждан, чтобы избежать все потенциальные сложности при реализации закона о кредитных каникулах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Council.gov.ru Николай Журавлев

«Более того, мы договорились с Центральный банком о мониторинге жалоб граждан по вопросам реализации этого закона и отчет в совет Федерации будет предоставляться ежемесячно», — сказал парламентарий в ходе пленарного заседания палаты парламента.

Напомним, согласно закону о кредитных каникулах, право на льготу получают как участники специальной военной операции, так и члены их семей.