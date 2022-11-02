Ульяновск, 2 ноября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области для зимнего содержания подготовлено свыше 600 единиц техники, в том числе переоборудовано 200 машин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорога зимой

В зимний период на дорогах региона для уборки снега будет задействовано более 600 единиц техники. По данным властей, для очистки областных трасс планируется задействовать порядка 300 единиц техники, в настоящее время переоборудованы и готовы к работе порядка 200 машин. По данным минтранса, подготовку планируется полностью завершить до 10 ноября.

Также ведётся заготовка противогололёдных материалов. На сегодняшний день в наличии более 117 тыс. тонн, что составляет 79% от запланированного объёма.

В Ульяновске дороги будут расчищать более 170 единиц спецтехники. Также планируется дополнительно закупить около 30 единиц спецтехники, при необходимости будут заключены договоры аренды самосвалов и тракторов для очистки территорий и вывоза снега.

Что касается готовности управляющих компаний, для зимнего содержания дворовых территорий заготовлено 3,5 тыс. тонн песко-соляной смеси и свыше 370 единиц уборочной техники, сформировано почти 140 спецбригад. Также предусмотрены площадки для складирования снега.

Напомним, что для контроля над дорожной ситуацией на федеральных трассах идёт в онлайн-режиме. Для наблюдения и оценки используются метеостанции и видеосистемы.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее федеральные дорожники заявили о готовности к работе в зимних условиях. В частности, заготовлено 30 тыс. тонн противогололёдных материалов, подготовлено 13 пескобаз, 22 тёплые стоянок для техники и обогрева водителей. При непогоде федеральные трассы будут расчищать до 95 единиц спецтехники.