Сеул, 2 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Северная Корея 2 ноября запустила не менее 17 ракет различных типов, включая баллистическую ракету малой дальности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Сообщается, что около 06:51 по местному времени Пхеньян запустил четыре ракеты малой дальности с территории города Чонджу и уезда Пхихён провинции Пхёнан-Пукто в сторону Жёлтого моря.

Через два часа около 08:51 по местному времени был осуществлен запуск трех баллистических ракет ракет малой дальности с территории Вонсана провинции Канвондо в сторону Японского моря. Одна из них упала в вблизи территориальных вод Южной Кореи, в 57 километрах от расположенного на побережье города Сокчхо. Ещё одна ракета направлялась в сторону острова Уллындо и упала в море в 167 километров от него.

С 09:12 по местному времени был осуществлен запуск около 10 ракет, предположительно баллистических ракет малой дальности и ракет класса «земля-воздух», в сторону Японского и Жёлтого морей.

Примерно в 13:27 по местному времени южнокорейские военные также зафиксировали около 100 артиллерийский выстрелов.