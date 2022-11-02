Кишинёв, , 10:38 — REGNUM Реформа структуры министерства внутренних дел Молдавии будет включать в себя упразднение службы карабинеров. Об этом 1 ноября сообщила на канале Rlive TV глава МВД республики Анна Ревенко.

Молдавские силовики Carabinier.gov.md

«Объединим силы, обеспечивающие общественный порядок, под единым командованием. Я имею в виду слияние карабинеров с командой национального инспектората общественной безопасности», — сказала министр.

Она подчеркнула, что служба карабинеров как отдельная структура перестанет существовать. За счёт этого будет оптимизирована административная составляющая — ряд руководящих должностей сократят, чтобы высвободить больше людей для исполнительских функций.

Ревенко также сообщила, что в случае военного положения в стране все силовые структуры переходят в подчинение министерству обороны.

Стоит отметить, что в последние месяцы правоохранители в Молдавии широко используются для противодействия протестам в Кишинёве, которые не прекращаются с 18 сентября.

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