Парабельский район, Томская область, , 10:36 — REGNUM В Томской области полицейский спас из горящего дома четырёх малолетних детей с матерью и пенсионерку. Пожар произошёл в селе Нарым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Пожар

Ночью к старшему оперуполномоченному Виталию Басину обратились соседи, сообщив о густом дыме на Школьной улице. Прибыв на место он увидел охваченный пламенем двухквартирный дом, в котором проживали многодетная семья и пожилая женщина.

«Полицейский разбил окно и проник в помещение, где в одной из задымлённых комнат обнаружил троих спящих малолетних детей. Разбудив, он через окно передал их соседям, после чего эвакуировал хозяйку квартиры с маленьким ребёнком», — отметили в ведомстве.

Затем он через окно забрался в соседнюю квартиру, где помог пенсионерке эвакуироваться.