Астрахань, , 10:35 — REGNUM Около сотни печек-буржуек для обогрева палаток изготовили для мобилизованных бойцов в Астраханской области. Первая партия отправлена в воинскую часть в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Печки на астраханском заводе Пресс-служба правительства Астраханской области

«Мы готовы сделать столько печей, сколько будет нужно, а также выполнять другие заказы для наших бойцов. Для этого мы имеем все возможности. Весь коллектив считает, что сейчас необходимо помогать тем, кто защищает нашу родину», — рассказал управляющий директор судостроительного завода «Лотос» Дмитрий Степанов.

Первый заказ на 105 печей поступил от министерства промышленности, его выполнили всего за две недели. Все расходы по материалам и производству взял на себя завод.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Брянской области передали мобилизованным из региона дополнительную экипировку — спальные мешки, личные вещи, а также продовольственную продукцию брянских предприятий.