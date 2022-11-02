Астрахань, 2 ноября 2022, 10:35 — REGNUM Около сотни печек-буржуек для обогрева палаток изготовили для мобилизованных бойцов в Астраханской области. Первая партия отправлена в воинскую часть в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Первый заказ на 105 печей поступил от министерства промышленности, его выполнили всего за две недели. Все расходы по материалам и производству взял на себя завод.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Брянской области передали мобилизованным из региона дополнительную экипировку — спальные мешки, личные вещи, а также продовольственную продукцию брянских предприятий.