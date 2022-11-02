Самара, , 10:47 — REGNUM Число жителей Самарской области, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, может превысить 50% в 2022 году. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Культурно-спортивный комплекс «Ника» PavloFriend

Вопросы динамики развития отрасли физкультуры и спорта в регионе были рассмотрены на встрече в Москве главы Самарской области Дмитрия Азарова и министра спорта России Олега Матыцина.

Сообщается, что в регионе идет работа по развитию отрасли физкультуры и спорта. Так, согласно статическим данным, доля жителей области, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, выросла с 34% в 2017 году до 49,7% в 2021 году, а по результатам текущего года этот показатель может превысить 51,5%.

Отмечается, что этому способствует и развитие спортивной инфраструктуры. Согласно планам, в 2022 году в Самарской области построят четыре площадки ГТО, пять универсальных спортивных площадок, две «умные» спортивные площадки. В Тольятти рабочие завершили возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной, спортивным залом и бассейном. До конца 2022 года специалисты намерены завершить строительство физкультурно — спортивного комплекса с универсальным игровым залом в поселке Смышляевка Волжского района.

«Новые спортобъекты — это мощный импульс для развития спорта в нашем регионе, комфортные условия по подготовке спортсменов высокого уровня, приобщение к здоровому образу жизни и самореализации тысяч людей, тысяч талантливых мальчишек и девчонок, будущих чемпионов», — приводит пресс-служба слова Азарова.