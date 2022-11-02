Пенза, 2 ноября 2022, 10:44 — REGNUM Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Пензенской области в следующем году останется на уровне 2022 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.
Согласно документу, минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Пензенской области составит 9,50 рублей на один кв. метр общей площади помещения.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области еще на год продлили действие ставки аренды за пользование госимуществом.
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