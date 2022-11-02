Пенза, 2 ноября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Пензенской области в следующем году останется на уровне 2022 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за капремонт

Согласно документу, минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Пензенской области составит 9,50 рублей на один кв. метр общей площади помещения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области еще на год продлили действие ставки аренды за пользование госимуществом.

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