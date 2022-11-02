Санкт-Петербург, 2 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Специальный представитель губернатора Ленинградской области Сергей Мачинский наладил постоянную линию связи и дополнительного снабжения именных дивизионов региона в зоне проведения СВО, сообщили 2 ноября в пресс-службе областной администрации.

T. me/lenobladminka Посылки от родных бойцам из Невского дивизиона Ленобласти

«Мачинский передал посылки от родных бойцам из «Невского» дивизиона, а в «Ленинградский» и «Ладожский» доставил новые бытовые «расходники» и инструменты», — сообщили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители, организации и предприятия Ленинградской области с начала специальной военной операции (СВО) собрали для помощи мобилизованным и добровольцам более 60 млн рублей. Отметим, что сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет только на счет фонда «Ленинградский рубеж», а сбор вещей — через районные добровольческие штабы «МыВместе».