Кемерово, , 10:33 — REGNUM В Кузбассе областной материнский капитал можно будет направить на образование детей. Об этом сообщила министр социальной защиты населения региона Елена Федюнина.

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«В этом году по решению губернатора Сергея Цивилёва расширены возможности применения регионального материнского капитала, — сказала Федюнина на пресс-конференции. — Если раньше эти средства разрешали направить только на улучшение жилищных условий, то теперь материнским капиталом можно оплатить среднее профессиональное или высшее образование ребёнка независимо от даты рождения или усыновления. Указанные изменения вступают в силу с 6 декабря».

По её данным, областной материнский капитал в размере 130 тысяч рублей предоставляется женщинам, родившим (усыновившим) третьего или последующих детей. На 1 октября правом на эту меру поддержки воспользовалось 1,5 тысячи кузбасских семей. Из бюджета Кузбасса на эти цели было выделено более 191,96 млн рублей.