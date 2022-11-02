Штат Нью-Йорк, США, , 10:31 — REGNUM В США в возрасте 49 лет умерла писатель и кулинарный блогер Джули Пауэлл. Об этом 2 ноября сообщает телеканал CNN.

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Муж покойной Эрик Пауэлл рассказал журналистам, что его супруга ушла из жизни ещё 26 октября 2022 года, в их доме, расположенном в населённом пункте Оливбридж (штат Нью-Йорк, США). Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Для справки: Джули Пауэлл получила известность в 2002 году, когда решила за год приготовить блюда на основе 524 рецептов из книги известного повара Джулии Чайлд «Овладение искусством французской кулинарии». Пауэлл рассказала об этом в своём блоге «Джули и Джулия», который позже она превратила в мемуары.

В 2009 году режиссёр Нора Эфрон сняла фильм »Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», в основу которого легла книга Пауэлл. В этой картине снялись Мэрил Стрип, Эми Адамс, Крис Мессина, Стэнли Туччи и другие известные актёры.

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