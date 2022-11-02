Москва, 2 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Об этом 2 ноября сообщает Министерство обороны РФ.

Mil.ru Ракета-носитель «Союз-2.1б»

Отмечается, что в 9:48 мск боевыми расчетами космических войск ВКС произведён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б».

Ракета выведен на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России.