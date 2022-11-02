Посёлок Полетаево, Челябинская область, , 10:30 — REGNUM В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту гибели месячного ребёнка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следственный комитет Sledcom.ru

Жительница посёлка Полетаево в Сосновском районе подозревается в причинении смерти по неосторожности. По данным следователей, днём 9 октября она оставила своего сына бкез внимания, когда он лежал на животе в кровати.

Когда женщина вернулась, то обнаружила ребёнка мёртвым. По предварительным данным, он погиб из-за перекрытия дыхательных путей матрасом. Сейчас проводятся следственные действия.