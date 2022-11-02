Иркутск, 2 ноября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Иркутской области, благодаря национальному проекту «Образование», более четырех тысяч школьников 6−11 классов с 15 октября по 24 ноября 2022 года проходят профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее», сообщает пресс-служба правительства региона.

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Школьники знакомятся с актуальными инженерными профессиями в сфере электроэнергетики и строительства, IT-технологий, рабочими профессиями, специальностями в сфере лесного хозяйства и агропромышленного комплекса. Для ребят подготовлено более 150 программ профессиональных проб, которые пройдут на базе 31 образовательной организации, среди которых — колледжи и вузы региона.

В ходе профпроб дети решают одну или несколько практических задач и выполняют реальные рабочие операции, относящиеся к конкретной профессиональной области, работают с материалами, инструментами, оборудованием, программным обеспечением.

Учитель школы № 1 города СлюдянкиАнастасия Кузнецова реализует профориентацию через деятельность отряда волонтеров культуры, направленную на пробу себя в разных ролях социально-культурной и досуговой деятельности, популяризацию патриотизма и национального достояния, сохранение культурного наследия.

«Прошедший учебный год прошёл очень плодотворно для учеников нашей школы. Девятиклассники после профпроб окончательно определились с профессией и выбором колледжа для поступления. Ребята, которые участвовали в моем проекте, смогли самовыразиться, найти что-то интересное и новое для себя», — поделилась педагог из Слюдянки.

Педагог-психолог школы № 55 ИркутскаМарина Шилова отмечает, что проект «Билет в будущее» — это замечательная профориентационная площадка для всех участников.

«Через тестирование и профпробы дети ближе знакомятся с миром профессий и с самими собой, они понимают в чем их сильные и слабые стороны, чего они хотят. Они узнают, какие профессии востребованы на рынке труда. Родители получают информацию о профессиях нового поколения, педагоги развивают свои компетенции и повышают мотивацию свою и ребят на воплощение новых идей», — рассказала Марина Шилова.

В региональном минобре сообщили, что для сельских школ организованы выездные профпробы, которые состоятся в ноябре для Ольхонского, Усольского, Осинского, Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, Нижнеилимского районов.

В новом учебном году «Билет в будущее» значительнорасширил линейку форматов, которые стали доступны миллионам школьников, родителей и педагогов по всей стране.

Путь ребенка в проекте «Билет в будущее» состоит из нескольких сегментов. Это знакомство с профориентацией с помощью цифрового контента; двухэтапной профориентационной диагностикой, основанной на уникальных разработках отечественных ученых; «Примерочной профессий», дающей возможность подобрать подходящие профессии под выбранные показатели ребенка в режиме тренажера; «Фестивалем профессий», предлагающий возможности тестирования с привлечением работодателей; мультимедийной выставкой-квестом «Лаборатория будущего» в уникальном игровом формате, охватывающей 90% рынка труда.

Цифровая платформа проекта bvbinfo.ru обновлена на 50% — появились новые инструменты для педагогов-навигаторов, детей и родителей. Система тестирования стала более эффективной — теперь ребенок оценивает свои сильные стороны и потенциал для развития в самом начале, а личностные особенности при повторном тестировании после знакомства с профессиями.

«Конструктор будущего», в личном кабинете педагога, открывает новые возможности для проведения урока профориентации, опираясь на индивидуальные показатели как отдельных детей, так целого класса.

Запущен первый профориентационный сериал, который знакомит школьников с вдохновляющим опытом людей-символов профессий со всей России.

Одним из нововведений системы стал аналитический модуль «Билета в будущее», который позволяет использовать данные для научного изучения профориентации в России, прогнозировать будущий потенциал регионов, оказывать влияние на принятие глобальных кадровых решений и отслеживать, благодаря десяткам метрик, эффективность профориентации в конкретной географической точке по годам.

«В 2022 году проект испытываем стремительный рост ключевых показателей. Мы одновременно и вдохновлены и испытываем приятную усталость от вложенных сил. Сейчас почти 1 миллион 300 тысяч детей получают свои первые серьезные карьерные рекомендации, а помогают им в этом 17 000 педагогов. Хочется отметить цифры спецпроекта: «Профориентационный сериал «Билет в будущее» — более миллиона просмотров и 40 торжественных премьерных мероприятий по всей стране, а также более 100 000 зрителей выставки «Лаборатория будущего», обновленной в этом году очень необычными и яркими зонами физической активности», — подчеркнул член Общественной палаты РФ, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов.

Как сообщалоИА REGNUM, одна из основных задач нацпроекта «Образование» — создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов молодежи. Для этого ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся. Проведение профориентаций позволяет не только повысить качество обучения, но и дает возможность ребенку понять, что действительно интересно и в какой сфере деятельности он желал бы работать и строить карьеру. Один из ключевых проектов для ранней профориентации школьников 6−11 классов — проект «Билет в будущее».

В новом учебном году часть материалов проекта «Билет в будущее» пошёл в жизнь российских школ в виде рекомендованного Министерством просвещения профориентационного минимума. Для педагогов — это возможность занять новую профессиональную нишу, стать одним из навигаторов направления и, изучив доступный инструментарий, усилить работу по профориентационному просвещению среди детей и родителей.