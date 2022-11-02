Париж, 2 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Октябрь 2022 года оказался самым жарким месяцем, когда-либо зарегистрированным во Франции, намного «опередив октябрь 2001 года и октябрь 2006 года», передает BFM TV.

LuidmilaKot Жара

Температуры, зарегистрированные за последний месяц, таким образом, показывают аномалию +3,5°C выше среднемесячных значений, зарегистрированных с 1991 по 2020 год, со средней температурой 17,2°C.

Октябрь 2022 года стал намного теплее, чем октябрь 2001 года, когда был установлен рекорд со средней температурой воздуха в 16,3°C.

«Вторая половина месяца отмечена исключительно поздней жарой с точки зрения ее продолжительности и интенсивности», — отметили в метеорологической службе Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции хочет включить мигрантов, которым угрожает депортация, в список разыскиваемых лиц.

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