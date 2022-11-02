Благовещенск, , 10:29 — REGNUM Ограничение движение автобусов в Амурской области необходимо для безопасности людей. Об этом заявил в своём телеграм-канале 2 ноября глава региона Василий Орлов. Он подчеркнул, что ситуация на дорогах остаётся сложной.

Снегопад Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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«Вижу много разных мнений по поводу отмены междугородних автобусных рейсов. Понимаю, это доставляет неудобства. Но совершенно необходимо для безопасности людей. Ситуация на дорогах сложная», — написал губернатор.

Расчистка трасс ведётся, но одновременно освободить от снега и наледи все участки дорог невозможно, обратил внимание Василий Орлов. Он уверен, что лучше отложить поездку, чем рисковать жизнью и здоровьем. Глава региона также напомнил, что за сутки в регионе произошло почти 50 ДТП, в которых пострадали восемь человек.

Губернатор Приамурья рассказал, что лично давал поручение профильным ведомствам отменять междугородние рейсы в случае непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Амурской области проверяет транспортную доступность населённых пунктов и готовность служб, в обязанности которых входить расчищать дорогу и следить за безопасностью на трассах. Цель — выяснить, исполняется ли законодательство о безопасности дорожного движения.