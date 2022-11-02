Москва, , 10:29 — REGNUM Неравномерность экономического развития стран Еврозоны усиливает потенциальный раскол в совете управляющих Европейского центрального банка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал данные Евростата, согласно которым наименьшие темпы роста инфляции зафиксированы во Франции — 7,1%.

Инфляция Pixabay.com

«Только у девяти стран Еврозоны инфляция ниже среднего уровня роста потребительских цен, и здесь среди низкоинфляционных европейских экономик важную роль играет Франция, где уровень инфляции 7,1% является исторически высоким, но весьма умеренным по сравнению, например, с Германией (11,6%), — сказал Ильинский. — Это объясняется высоким уровнем вовлечения государственного управления в национальную экономику. С осени 2021 года во Франции действует энергетический щит, который поддерживает цены на электроэнергию и газ на разумных уровнях. Это позволяет французскому правительству удерживать инфляцию на самом низком уровне в еврозоне».

Как пояснил Ильинский, субсидии и агрессивные ограничения цен на энергоносители помогли поддержать потребительские расходы во Франции, а вместе с тем стимулировать экономический рост.

«Эта экономическая политика дорого обходится французским налогоплательщикам, которые вынуждены в конечном счете оплачивать государственные расходы по противодействию инфляции. Сегодня бельгийские автомобилисты массово пересекают границу с Францией, чтобы заправиться субсидированным топливом, которое обходится казначейству в миллиарды евро и предназначено для защиты французских домохозяйств от полной европейской инфляционной боли. Другими словами, французский потребитель выигрывает, но налогоплательщик-француз проигрывает, — сказал профессор. — Правительство также увеличило социальные выплаты и пенсии на 4% за лето, повысило минимальную заработную плату на 2% и заработную плату государственных служащих на 3,5%, и кроме того, предоставило гранты миллионам семей с низкими доходами, чтобы справиться с ростом стоимости жизни во Франции».

При этом Ильинский уточнил, что неравномерность экономического развития стран еврозоны усиливает потенциальный раскол в совете управляющих Европейского центрального банка, а дисбаланс спроса и предложения на финансовых рынках Европы ведет к дальнейшему росту базовой процентной ставки, что препятствует инвестициям в «задыхающуюся европейскую экономику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал о причинах высокой инфляции в странах Европейского союза.

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