Кабул, , 10:28 — REGNUM Посольство Германии в Кабуле объявило, что оно закрывается для приема посетителей до дальнейшего уведомления. Об этом 2 ноября сообщает портал afintl.com

Германия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что немецкая дипмиссия попросила граждан Афганистана не обращаться в посольство по программам, связанным с выездом в Германию и отправлять туда свои заявки онлайн.

При этом указывается, что посольство ФРГ объявило о приостановке своей деятельности на фоне того, что власти Германии недавно объявили, что ежемесячно будут принимать по тысяче афганских граждан.

Отметим, после заявления правительства Германии об афганских гражданах организация «Репортёры без границ» объявила, что журналисты, которым угрожает опасность в Афганистане, должны направлять свои запросы в эту организацию. Однако через несколько дней в организации заявили, что в связи с высоким количеством обращений этот процесс временно остановлен.